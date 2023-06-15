وأعلنت الهيئة، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، أن الزلزال وقع الساعة الثانية صباح اليوم بتوقيت جرينتش على عمق 124 كيلومترا قبالة سواحل مدينة كالاتاجان بمقاطعة باتانجاس قرب العاصمة مانيلا.

وحذرت هيئة المسح الجيولوجي السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزات ارتدادية.

من جهته، قال إميل ميندوزا، قائد شرطة كالاتاجان، إنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، لكن الأجهزة المعنية بإدارة الكوارث تحركت على الفور لإجراء مسح وإعداد تقرير.

وبحسب المسؤول عن إدارة الكوارث في كالاتاجان، أفاد بأن الزلزال استمر ما بين 30 ثانية ودقيقة.

وشعر بالزلزال عدد من سكان العاصمة مانيلا ، وفي أقاليم مجاورة.