رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه يتم منح الفرصة لكل الناس تشغيل المشروعات، مبينا: "إحنا قلنا لكل الناس إحنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، وندي الفرصة للجميع".

وأضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه على كلمة وزير النقل كامل الوزير، بافتتاح ميناء الإسكندرية: "لما كنت أطلب من مستثمر واحد إنه يجي ويعمل الحاجة شيء، وإن أقول للناس عندي مكان جاهز للشغل حاجة تانية، وفي النهاية بمنح الفرصة لمشغلين آخرين لو كانوا مهتمين يجوا يتفضلوا، والكلام ده هتلاقوه في الإسكندرية وأبو قير والعريش وجرجوب والسخنة".



