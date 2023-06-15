رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم منح الفرصة لكل الناس تشغيل المشروعات، مبينا: "إحنا قلنا لكل الناس إحنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، وندي الفرصة للجميع".
وأضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه على كلمة وزير النقل كامل الوزير، بافتتاح ميناء الإسكندرية: "لما كنت أطلب من مستثمر واحد إنه يجي ويعمل الحاجة شيء، وإن أقول للناس عندي مكان جاهز للشغل حاجة تانية، وفي النهاية بمنح الفرصة لمشغلين آخرين لو كانوا مهتمين يجوا يتفضلوا، والكلام ده هتلاقوه في الإسكندرية وأبو قير والعريش وجرجوب والسخنة".
فرصة تشغيل المشروعات متاحة للجميع.. وكل الأماكن جاهزة للشغل
تطوير الموانئ يحتاج أموالا طائلة للاستفادة من موقعنا
الرؤية علشان تتحقق وتحويل الدولة من حالة إلى حالة تانية بيكون ورا منها أفكار وجهد وحاجات كتيرة
علشان الدولة تاخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل جهد وتخطيط وتنفيذ وأرقام كبيرة جدا لازم تتصرف
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المسار الذى تسلكه الدولة على مدار 25 عاما كان جيدا لكن من الممكن أن يكون هناك أكثر من ذلك
بنعمل حاجة فى ظروف غير عادية.. والدولة مش أكل وشرب بس
الدولة قامت بإعادة ضبط أمور ميناء الإسكندرية بشكل جيد
اللى عايز يبنى بلد ما بيخافش أبدا إلا من ربنا اللى هيحاسبه
الناس فى مصر لازم تسمع كويس إن كل طوبة بتتعمل فى البلد دى أنا معاها وشايفها
تطوير ميناء الإسكندرية خطوة من ألف خطوة
تمت إضافة 18 كيلو مترا أرصفة فى الإسكندرية فى أقل من سنتين
كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا.. علشان ولاد مصر وأحفادهم
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