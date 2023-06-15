رئيس وزراء فلسطين: دول العالم تقف مع حل الدولتين وإسرائيل تقوم بتدميره

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء: "بينما تقف دول العالم مع حل الدولتين تقوم إسرائيل بتدمير ممنهج لهذا الحل من خلال المزيد من الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وعمليات القتل والاعتقالات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار حصارها لقطاع غزة".

جاء ذلك خلال كلمة اشتية في يوم دول الشمال الأوروبي (الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا)، برام الله، بحضور عدد من الوزراء وقناصل وسفراء وممثلي دول العالم المعتمدين لدى دولة فلسطين والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف اشتية أننا "نبذل الجهود كافة مع المجتمع الدولي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، في ظل الفراغ السياسي الذي نواجهه، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة".

وتابع اشتية: "ما زالت إسرائيل تحرمنا من حقنا في عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، ونطالب من خلالكم بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها خاصة ممارسة شعبنا حقه بالانتخابات".

وأعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية مع دول الشمال الأوروبي، وموقفها الثابت بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ودعم حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.