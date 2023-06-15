اليوم السابع
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رئيس جهاز بدر يلتقى قاطنى "سكن مصر" ويشارك فى افتتاح هايبر ماركت بالحى الرابع

الخميس، 15 يونيو 2023 11:33 ص
رئيس جهاز بدر يلتقى قاطنى "سكن مصر" ويشارك فى افتتاح هايبر ماركت بالحى الرابع جانب من الاجتماع
كتب أحمد حسن

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التقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بقاطنى مشروع سكن مصر، 53 عمارة بالامتداد الشرقى بمدينة بدر، للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم، والوقوف على العقبات والتحديات لدفع عجلة التنمية بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز. 
 
وخلال اللقاء، أشاد قاطني سكن مصر بدور الجهاز وسرعة الاستجابة إلى مشاكلهم والتغلب عليها، وكذا النهوض بالمدينة والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية الشاملة.
 
وفي ذات السياق، شارك المهندس عمار مندور في افتتاح هايبر ماركت "سوبيكو" الذي يوفر جميع المنتجات بسعر الجملة، ويقع  بالحى الثالث المجاورة الاولى بالمدينة، والذى يعد الرابع على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التوسع فى الاسواق التجارية الكبيرة التى تهدف الى زيادة المنافسة وزيادة المنتجات وخفض الأسعار. 
 
وأوضح سامح سمير، معاون رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروع يُعد طفرة فى مدينة بدر، مما يؤكد  أن المدينة فى تقدم دائم، نظراً لاهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات التجارية وتنوع الأنشطة الاستثمارية المختلفة بها.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان مدينه بدر



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