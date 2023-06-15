اليوم السابع
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رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اخر أيام امتحانات نهاية العام

الخميس، 15 يونيو 2023 12:18 م
رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اخر أيام امتحانات نهاية العام جانب من الجولة
المنوفية – محمود شاكر

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تابع الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية آخر ايام اختبارات العام الدراسي 2023/2022 ، رافقه الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة.

وخلال جولته، اطمأن الدكتور كشك على الالتزام بضوابط أداء الاختبارات، وتواجد رؤساء اللجان وانتظام حضور الملاحظين داخل اللجان، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير المناخ الملائم وكافة الخدمات اللوجستية للطلاب لأداء الاختبارات.

وتابع الدكتور كشك أعمال التصحيح والكنترول، ووجه بسرعة رصد نتائج الطلاب، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة حرصت على متابعة أعمال الاختبارات بصورة مستمرة.

كما أجرى كشك حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

 

 


 

 


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