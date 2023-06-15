رئيس الوزراء العراقى يستقبل أمير دولة قطر لدى وصوله إلى بغداد فى زيارة رسمية

وكالات

استقبل رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، مساء اليوم الخميس، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى في مطار بغداد الدولى، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، فى صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولى".