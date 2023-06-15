رئيس البرازيل يكلف البنك المركزي بتنظيم العمل بـ"العملات المشفرة"

فاطمة شوقى

قرر رئيس البرازيل لولا دا سيلفا ، أن البنك المركزى BCB سيكون المنظم الرئيسى للعملات المشفرة على رأسها البتكوين، وبهذه الطريقة أعطى قانون الأصول المشفرة، الذى تمت الموافقة عليه مسارا جديدا للتشفير ، ويتم ذلك في 20 يونيو ، حسبما قالت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية.

ووفقا للمرسوم الذى أعلنه دا سيلفا فإن البنك المركزى البرازيلي يتمتع بصلاحية تنظيم سوق الأصول الافتراضية والمصادقة عليه والإشراف عليه والشركات التي تقدم الخدمات الخاصة بالعملات المشفرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قانون الأصول المشفرة ، ابتداءً من الأسبوع المقبل ، سيمنح الوضع القانوني للمدفوعات باستخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في مقابل السلع والخدمات.

ولم ينص القانون رقم 14478 حتى الآن على السلطة المسؤولة عن هذه الوظائف ، الأمر الذي ولد توقعات كبيرة في هذا القطاع، ولكن يجب على البنك المركزي إنشاء لائحة لتطبيق القانون. وبناءً على ذلك ، ستكون هناك فترة ستة أشهر للصناعة للتكيف مع القواعد الجديدة.

ويكشف نص المرسوم أن صلاحيات الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CVM) لم يتم تعديلها ، ولا النظام الوطني لحماية المستهلك ، الذي ستبقى وظائفه دون تغيير.

ووقع لولا المرسوم بعد يوم واحد من إصدار تقرير عن معاملات العملات المشفرة في البرازيل. وفقًا لأمانة الإيرادات الفيدرالية ،حيث وصل عدد الأشخاص الذين يتداولون في العملات المشفرة في أبريل إلى رقم قياسي جديد إلى ما يقرب من ملياري مستخدم الأصول الرقمية.

في البرازيل ، تلتزم بورصات العملات المشفرة التي تعمل في الدولة بالابلاغ على جميع معاملات عملائها، ولهذا السبب ، لدى وزارة الإيرادات سجلات تفيد بأن حجم التجارة بالعملات المشفرة في أبريل بلغ ما يقرب من 20 مليار ريال برازيلي ، وهو أعلى رقم في عامين تقريبًا ، ووفقا للبيانات الأخيرة.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، شهد تداول العملات المشفرة الآن قفزة بنسبة 60٪ ، حيث شكلت العملات المستقرة 86٪ من حجم التداول هذا، وبلغ إجمالي تجارة البيتكوين 1.2 مليار ريال برازيلي ، وهو نفس المستوى المسجل منذ يناير من هذا العام.