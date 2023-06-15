رئيس الإمارات يدعو رئيس النيجر لحضور COP28

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بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى رئيس جمهورية النيجر محمد بوعزوم، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن رئيس النيجر تسلم الرسالة خلال استقباله راشد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد السفير غير المقيم لدى النيجر، حيث أكد استعداد بلاده للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP28 في دولة الإمارات.



من جانبه، أشار بوعزوم إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لاستضافتها قمة المناخ COP28 انطلاقًا من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما تمثّله القمة من محطة مهمة فيه، خاصةً أنها ستشهد أول مراجعة عالمية لتقييم التقدم المحرَز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ.