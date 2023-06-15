رؤساء أقسام جدد بجامعة بنها.. تعرف عليهم

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، حيث شملت القرارات تعيين الدكتور أنور عبد الفتاح عبد الملك الأستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم التشريح والأجنة.



كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور أيمن علي أحمد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس في التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس في التربية الرياضية.



وأيضا شملت القرارات ندب المهندس أحمد محي محمد مهندس أول بالمستوى (أ) بكلية الهندسه بشبرا للقيام بأعمال مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.







