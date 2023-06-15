اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رؤساء أقسام جدد بجامعة بنها.. تعرف عليهم

الخميس، 15 يونيو 2023 12:00 م
رؤساء أقسام جدد بجامعة بنها.. تعرف عليهم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، حيث شملت القرارات تعيين الدكتور أنور عبد الفتاح عبد الملك الأستاذ بقسم التشريح والأجنة بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم التشريح والأجنة.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور أيمن علي أحمد الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس في التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس في التربية الرياضية.

وأيضا شملت القرارات ندب المهندس أحمد محي محمد مهندس أول بالمستوى (أ) بكلية الهندسه بشبرا للقيام بأعمال مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.



 


اخبار القليوبية

رئيس جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

كليات جامعة بنها

رؤساء أقسام جدد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة