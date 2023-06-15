ختام دورة "التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية" بالنيابة الإدارية

كتب أحمد عبد الهادى

تحت رعاية المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتمت اليوم الخميس، الدورة التدريبية التخصصية تحت عنوان “التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية" والتي عُقدت بمقر مجمع النيابات الإدارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل عبد الهادي،

شهدت الدورة التي عقدت على مدار يومي 14 ، 15 من شهر يونيو الجاري، مشاركة عدد " 27 " من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية: من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فما دونها.

وتناولت الدورة التدريبية، موضوعات عديدة على رأسها: كافة الجوانب المتعلقة بإجراءات وقواعد التصرف في التحقيق التأديبي من منظور عملي، وإجراءات التحقيق الشكلية والموضوعية، وأهم الإشكاليات العملية في القضايا، ومناقشة بعض القضايا والتطبيقات العملية؛ للوقوف على أهم المآخذ القضائية.

وحاضر في ورش عمل الدورة التدريبية، نخبة من السادة المستشارين شملت: المستشار. د . محمد الحسيني - نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار عمرو الخرجاوي - نائب رئيس الهيئة ووكيل إدارة النيابات، والمستشار. د . عصام جاد الكريم - نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار. د . أبو بكر الديب - الوكيل العام الأول بفرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، والمستشار. د . محمد مسعود - الوكيل العام الأول بفرع الدعوى التأديبية الثاني بالقاهرة، والمستشار عصام كمال أبو الروس - الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام فعاليات الدورة، وزع المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، شهادات حضور الدورة التدريبية، على الأعضاء المشاركين.