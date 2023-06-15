حى ثالث الإسماعيلية يشنّ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفى هذا السياق قام حي ثالث الإسماعيلية، اليوم الخميس، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والإشغالات التي تعيق حركة المارة وتتعدى على حرم الطريق. استهدفت الحملة منطقة الطريق الدائري ومنطقة شرق الشيخ زايد والزهور والخامسة. وأسفرت الحملة عن إزالة أسوار مخالفة بطول 300 متر، وإزالة فرش بيع خضار وفاكهة مخالف وبدون ترخيص. كما تم إزالة حائط لأحد العقارات بمنطقة الزهور.

وفى سياق متصل، تمت إزالة تقفيصة حديد مخالفة، وكذلك 2 سقيفة لعدد 2 محل بدون ترخيص، إلى جانب تشميع محلين للإدارة بدون ترخيص، وإزالة سلم حديد وسقالة حديد مخالفين. وتم التحفظ على 7 سكوتر كهربائي، 120 كرسي، 2 شواية معدنية، 3 ثلاجات عرض للأشغال بدون ترخيص، 4 شمسيات، أرجوحة، وميزان كما تم رفع 3 عربة كارو.

وعلى الفور تم إزالة كافة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس الحي وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. يأتى ذلك تنفيذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.