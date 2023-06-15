حجاج بورسعيد: "مش مصدقين الفرحة اللى احنا فيها وربنا يحفظ مصر".. صور

أعرب حجاج بيت الله من حج الجمعيات في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، عن فرحتهم الكبيرة لفوزهم بحج الجمعيات.

وأكد الحجاج على حرصهم الدعاء لمصر وأهلها أن يحفظها من كل شر وسوء، ويكفيها شر الأعداء، وشددوا على الدعاء بهذا الدعاء أمام بيت الله "الكعبه الشريفة".

وودع لفيف من أهالي محافظة بورسعيد، حجاج بيت الله من الفائزين بحج الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

َورصدت كاميرا "اليوم السابع"، مظاهر الفرحة والسعادة بين كل الأقارب والأهالي المودعين لحجاج بيت الله من أبناء محافظة بورسعيد.

وامتزجت المشاعر بين الفرحة وعلت الزغاريد في محيط شارع طرح البحر مكان تجمع أتوبيس الحجاج، وبين الدموع على فراق السفر والفرحة أيضاً، وردد الأطفال، بعض الأغاني الخاصة بالحجاج مما أثار حنين جميع الحضور إلى الذهاب للحج.

ومن المقرر أن يقوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بوداع الحجاج فور تجمعهم داخل الاتوبيس المخصص لهم لمغادرة البلاد متجهين إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج.