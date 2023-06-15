اليوم السابع
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حبس وغرامة 50 ألف دينار لطالبة حاولت الغش فى امتحانات الثانوية العامة بالجزائر

الخميس، 15 يونيو 2023 09:23 ص
حبس وغرامة 50 ألف دينار لطالبة حاولت الغش فى امتحانات الثانوية العامة بالجزائر امتحانات الثانوية العامة فى الجزائر
وكالات الأنباء

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أدانت محكمة عزابة بولاية سكيكدة الجزائرية مترشحة لشهادة البكالوريا "الثانوية العامة"، بالحبس 6 أشهر مع غرامة مالية قدرت بـ 50 ألف دينار.

وقالت النيابة الجزائرية فى بيان نقلته "سكاى نيوز"، تم ضبط الطالبة بصدد محاولة الغش فى امتحان شهادة البكالوريا باستعمال وسيلة إلكترونية جهاز "بلوتوث" وهاتف نقال.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، وجهت للطالبة تهمة "جنحة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد".

ويجتاز أكثر من 700 ألف طالب وطالبة في الجزائر امتحانات الثانوية العامة في ظل إجراءات مشددة وصارمة فرضتها السلطات السنوات الأخيرة لمحاربة ظاهرة الغش، وأبرز هذه الإجراءات قطع شبكة الإنترنت وسن عقوبات جزائية على المتورطين.

فأكثر من 700 ألف طالب وطالبة في الجزائر، يتم تفتيشهم، ويجبرون على ترك كافة أجهزة الاتصال الخاصة بهم قبل دخولهم مراكز امتحانات الثانوية العامة.

ويعد ذلك إجراءات تتخذها السلطات للسنة الثالثة على التوالي بهدف منع محاولات الغش التي استحدثت بشأنها عقوبات جزائية.

 


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امتحانات الثانويه العامه بالجزائر



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