جوتيريش ينصح دول العالم بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة

كتب أحمد عرفة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه على دول العالم الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن تستغني الدول عن استخدام الوقود الأحفورى، وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: الاستجابة الجماعية لمواجهة تغير المناخ مؤسفة.

وفى وقت سابق، دعا كل من أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ونيافة رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجير أمين العلاقات مع الدول فى الكرسى الرسولى، ورئيسة ومؤسسة جمعية عماد للشباب والسلام "لطيفة بن زياتن"، للتصدى لخطاب الكراهية والتمييز وتعزيز الأخوة الإنسانية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عقد مجلس الأمن الدولي لأول مرة ليلة أمس بتوقيت نيويورك، جلسة على المستوى الوزاري حول "أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز السلام والحفاظ عليه"، كُللت بقرار صدر بالإجماع يدعو للتصدي لخطاب الكراهية .