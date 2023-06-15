اليوم السابع
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الخميس، 15 يونيو 2023 11:17 م
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تنفيذ برامج لرفع كفاءة العاملين بديوان عام كفر الشيخ والوحدات المحلية.. صور

الخميس، 15 يونيو 2023 10:57 م
تنفيذ برامج لرفع كفاءة العاملين بديوان عام كفر الشيخ والوحدات المحلية.. صور تنفيذ برامج لرفع كفاءة العاملين بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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ينفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير بكفر الشيخ ضمن برامجه المخططة لشهر يونيو 2023 برنامج لرفع كفاءة العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة، وذلك لمدة أسبوعين متتالين (مستوى تأسيس foundation level)، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

يحضر البرنامج 26 متدرب من إدارات تشمل إدارة التحول الرقمي، التدريب، وشئون البيئة، والمتغيرات المكانية، المراكز التكنولوجية، وغيرها من الإدارات، وينفذه أحد مدربي مركز استدامة المعتمدين في تخصص اللغة الإنجليزية ضمن برامج التطوير المهني وتطوير الذات التي يقدمها المركز للمستفيدين من الجهاز الإداري للمحافظة.

المحاضر في مركز الاستدامه بمحافظة كفر الشيخ
جانب من المحاضرة في مركز الاستدامة بمحافظة كفر الشيخ
 
جانب من الحضور في الدورة من العاملين بديوان محافظة كفر الشيخ
جانب من الحضور في الدورة من العاملين بديوان محافظة كفر الشيخ
 
جانب من الحضور في دورة اللغة الانجليزية
جانب من الحضور في دورة اللغة الانجليزية

جانب من الحضور

جانب من الحضور

كفر الشيخ

برنامج أساسيات اللغة الإنجليزية

ديوان عام محافظة كفر الشيخ

الوحدات المحلية بكفر الشيخ

الإدارات التعليمية بكفر الشيخ



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