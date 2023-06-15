اليوم السابع
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تعرف على مواعيد قطار المصيف لمرسى مطروح

الخميس، 15 يونيو 2023 09:00 ص
تعرف على مواعيد قطار المصيف لمرسى مطروح قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل السكة الحديد قطارات موسمية لمرسى مطروح مع بدء الصيف، حيث أعلنت عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.. ويعرض اليوم السابع مواعيد قطار مطروح.
 
قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة يقوم من القاهرة الساعة 05:50 صاً ويصل مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً
 
قطار 1933 / 1934 ثالثة مكيفة يقوم من القاهرة الساعة 23:15 م ويصل مرسى مطروح الساعة 07:00 ص 
 
قطار مكيف أسبانى أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) ، يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً. 
 
قطار 1773 / 772 ( النوم ) مابين القاهرة / مرسي مطروح اعتبارًا من يوم 24 - 6 - أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً ويصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً
 
- قطار 775 / 774 ( النوم ( مابين مرسي مطروح / القاهرة اعتباراً من يوم 25 - 6 - أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.  
 
 
قطارات العودة من مطروح للقاهرة 
قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة، يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 م ويصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً 
 
قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة، يقوم من مرسي مطروح الساعة 14:20 ظهراً ويصل القاهرة الساعة 21:35 م 
 
قطار مكيف أسبانى أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 م ويصل القاهرة الساعة 05:35 ص.
 
 

قطار مرسي مطروح

السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

قطار الصيف

قطار مطروح

قطار المصيف



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