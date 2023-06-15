تعرف على جهود أمن القاهرة في ضبط جرائم السرقة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط العديد من المتهمين والخارجين عن القانون خلال الـ 24 ساعة الماضية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الجيزة لقيامهم بمشاركة آخر "هارب" بالتعدى على أحد الأشخاص " مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء والاستيلاء منه على سيارة "ملاكى" قام بشرائها من المتهم الهارب" لوجود خلافات مالية بينهما حول سداد قيمة السيارة ، حيث تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المتهم الهارب مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة "قلاب- نصف نقل".. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.