اليوم السابع
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تعرف على أوراق وطرق التقدم لوظائف القطار الخفيف

الخميس، 15 يونيو 2023 03:42 م
تعرف على أوراق وطرق التقدم لوظائف القطار الخفيف القطار الكهربائي الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع المستندات المطلوبة وطريقة التقدم لوظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائى الخفيف، والتي تضم "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".
 
المستندات المطلوب إرفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف :
 
1 صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
(2) صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.
(3) صورة المؤهل والمؤهلات الأخري التي حصل عليها.
(4) عضوية نقابة المهندسين .
5) صورة الموقف من التجنيد.
(6) شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية . 
7-  صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المقدم اليها.
8 - عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6
9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818
 
 
طريقة التقديم: 
 
على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف المعلنة التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد بداية من يوم الأحد الموافق 2023/6/18 حتى آخر موعد للتقدم يوم /2023/7/13 اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية، ولن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد
 

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