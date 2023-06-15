تعرف على أوراق وطرق التقدم لوظائف القطار الخفيف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع المستندات المطلوبة وطريقة التقدم لوظائف الهيئة القومية للأنفاق ب القطار الكهربائى الخفيف ، والتي تضم "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".

المستندات المطلوب إرفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف :

1 صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

(2) صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

(3) صورة المؤهل والمؤهلات الأخري التي حصل عليها.

(4) عضوية نقابة المهندسين .

5) صورة الموقف من التجنيد.

(6) شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية .

7- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المقدم اليها.

8 - عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6

9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818

طريقة التقديم:

على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف المعلنة التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد بداية من يوم الأحد الموافق 2023/6/18 حتى آخر موعد للتقدم يوم /2023/7/13 اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الإجازات الرسمية، ولن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد