تحقيقات "انتحال عاطل صفة فرد أمن بالمرج": استهدف المحال للاستيلاء على الأموال

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة ضبط عاطل بتهمة انتحال صفة فرد شرطة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، أن المتهم اتخذ من دائرة قسم شرطة المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الاجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم قام بانتحال صفة فرد شرطة، استهدف من خلالها أصحاب المحال التجارية للاستيلاء على أموالهم والنصب عليهم بدعوى دفع غرامات.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص يرتدى ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية "وتم ضبطه" وتبين أنه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعثر بحوزته على بعض الأوراق مدون عليهم بخط اليد "ضبط وإحضار" - مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على أصحاب المحال التجارية عقب إيهامهم بأنه فرد شرطة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضدهم، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

كما أقر بارتكابه 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.