تحذيرات هندية باكستانية قبل وصول إعصار بيبارجوى لليابسة

وكالات الأنباء

ضربت عواصف وأمواج عاتية سواحل الهند وباكستان، اليوم الخميس، قبل ساعات من وصول إعصار قوى إلى اليابسة.

وفر حوالى 150 ألف شخص من المسار المتوقع لإعصار بيبارجوى، مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أنه قد يدمر منازل ويقطع خطوط الكهرباء عند وصوله إلى اليابسة حوالى الساعة 12,00 بتوقيت جرينتش الخميس، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأجلت السلطات فى ولاية جوجارات غرب الهند أكثر من 75 ألفا من سكان تجمعات سكنية ساحلية معرضة للخطر مع اقتراب الإعصار بيبارجوى، والذى من المتوقع أن يجتاح اليابسة فى الهند، مساء الخميس، حسب وكالة "رويترز".

وقالت إدارة الأرصاد الهندية إن العاصفة المصنفة على أنها إعصار بالغ القوة كان مركزها في وقت مبكر من صباح الخميس على بعد 180 كيلومترا تقريبا قبالة ميناء جاكهو في ولاية جوجارات الهندية، وعلى بعد 270 كيلومترا تقريبا من كراتشي في باكستان.

والأربعاء، قالت إدارة الأرصاد إن العاصفة فقدت بعضا من شدتها على ما يبدو وتوقعت أن تحمل رياحا تتراوح سرعتها القصوى بين 115 و125 كيلومترا في الساعة.

وأضافت أن مسار العاصفة لم يطرأ عليه تغيير ومن المتوقع أن تصل لليابسة قرب ميناء جاكهو الهندي بين ماندفي في جوجارات وكراتشي الباكستانية.

ويتوقع أن تهب رياح قوية وعواصف على امتداد 325 كيلومترا من الساحل بين ماندفي في ولاية جوجارات الهندية وكراتشي في باكستان.

من جهته قال مسؤول كبير فى إدارة الأرصاد الهندية "صباح الخميس، وصلت سرعة الرياح إلى نحو 90 كيلومترا في الساعة على ساحل جوجارات... السرعة ستتزايد تدريجيا في الساعات القليلة المقبلة إلى 120 كيلومترا في الساعة وتصل إلى 135 كيلومترا في الساعة بعد الظهيرة. نتوقع وصول (العاصفة) في المساء عندها ستكون سرعة الرياح أكثر من ذلك"، حسب "رويترز".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن تضرب العاصفة "الشديدة جدا" قرب ميناء جاكاو الهندي، مساء الخميس، محذرة من "دمار كامل" للمنازل التقليدية المبنية من الطين والقش، حسب "فرانس برس".

وفى البحر، كانت سرعة الرياح تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، مع توقع أن تصل سرعاتها إلى ما بين 115 و125 كيلومترا في الساعة وإلى 140 كيلومترا في الساعة بحلول الوقت الذي يضرب فيه الإعصار اليابسة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية في الهند من احتمال حدوث "أضرار واسعة النطاق" بما في ذلك تدمير محاصيل و"تقويس أعمدة كهرباء واتصالات أو اقتلاعها" وتعطيل خطوط قطارات وطرق.