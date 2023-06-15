بولندا تصبح "ورشة صيانة ليوبارد" ودبابات حلفاء كييف

وكالات

أعلن مندوب بولندا لدى الناتو، توماس سزاتكوفسكي، أن بلاده يمكن أن تصبح مركزا لصيانة دبابات "أبرامز" الأمريكية وغيرها من الآليات أو دبابات الحلفاء الآخرين في جميع أنحاء أوروبا.

وأشار سزاتكوفسكي إلى أن بولندا وألمانيا تناقشان حاليا عقد صفقة لإنشاء مركز إصلاح دبابات "ليوبارد"، والتي تم نقلها إلى قوات كييف، لافتا إلى أن هذا المشروع يتحضر للقيام في مدينة غليفيتشي.

هذا وفي وقت سابق، قال ضابط في الجيش النمساوي إن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها قادة الدبابات الأوكرانية أدت إلى خسارة الدبابات الألمانية خلال شنّهم الهجوم المضاد.

وبيّن أن مثل هذا التطور في الأحداث يعد أمرا كارثيا إلى حد ما على صناعة الأسلحة في أوروبا الغربية وجميع الجيوش التي تستخدم دبابات "ليوبارد 2".

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 20 بالمئة من دبابات "ليوبارد" الألمانية التي سلّمها الغرب لأوكرانيا أصبحت خارج الجهوزية القتالية.. وأما الدبابات التي ما زالت جاهزة فخيّبت آمال المقاتلين في القوات المسلحة الأوكرانية لأنها تتعطل أسرع من الدبابات السوفيتية الصنع.

وأفادت بذلك مجلة "فوينّويه أوبوزرينييه" الروسية نقلا عن قناة "تلغرام" الأوكرانية، ونقلت المجلة عن مصادر في كييف قولها:" إن دبابات "ليوبادرد" خيّبت آمال القوات المسلحة الأوكرانية لأنها تحترق وتتعطل أسرع من الدبابات السوفيتية، فضلا عن المشاكل التي يواجهها الأفراد على صعيد صيانتها".

وقالت المجلة إن العسكريين الأوكرانيين بحاجة إلى قطع غيار ليست حاليا في حوزتهم لعدم تسليمهم إياها، والأمر لا يخص دبابات "ليوبارد" فحسب بل عربات المشاة القتالية أيضا. لذلك اضطر الجيش الأوكراني إلى إرسال المعدات المعطلة إلى بولندا وتشيكيا لإصلاحها.