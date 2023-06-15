بمراكز كفر الشيخ .. رصف بالانترلوك وندوة توعوية عن الأضاحي و98%نسب تنفيذ مشروعات الصرف بـ 3 قرى

نظمت مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ عدد من الحملات، وأعمال الرصف بالإنترلوك، وندوات توعوية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه تابع أعمال تركيب الانترلوك بشوارع مدينة قلين، بعد الانتهاء من طبقة التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية، وبدء تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة، عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز ورفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، ومتابعة عمل صفايات الأمطار بالطريق العام ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف.

وأضاف المهندس حسن موافي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، ندوة توعوية بعنوان" شروط الأضحية، وكيفية الذبح والتخزين" بمقر الوحدة بكفر الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، مؤكداً أن الدكتورة إيناس عبد الوهاب، نوهت عن شروط الأضحية الصحية والسليمة، وكيفية اختيارها، وذبحها، وكيفية التأكد من سلامة الأختام الصحية، وتخزينها، مضيفة أن اختيار الأضحية السوية يكون من شروط ذبحها أن تكون في سن الذبح الصحي، والتأكد من خلوها من الأمراض، والكشف عليها قبل الذبح مباشرة.

وقال علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تابع استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي والمنفذة بقرى دسوق" محلة دياي وكفر مجر وكفر العرب" تحت إشراف الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، وتبين أن مشروع الصرف الصحى = بقرية منية جناج التابعة لمحلة دياى وصلت نسبة التنفيذ ل 98% ، وشبكات 99%، وخط طرد 100%، وصلات منزلية 98 %، ووصل تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية محلة أبو على، ل98 % شبكات، و75%، وخط الطرد 100 %، ووصلات منزلية 60 %.

وأضاف يوسف، كما وصلت نسبة تنفيذ مشروع الصرف بقرية الصافية التابعة لكفر مجر ل 98 %، والشبكات 99%، وخط الطرد 100 %، والوصلات المنزلية 98 %، ونسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية كفر العرب المحطة ل 75 %، والشبكات 60 %، وخط الطرد 80 %، والوصلات 50 % ، ونسب تنفيذ مشروع الصرف قرية محى بك المحطة ل 95 %، والشبكات 90 %، وخط الطرد 100 %، والوصلات 90 %.