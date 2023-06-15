بالأرقام.. إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الغسيل الكلوى بمستشفى سيدى سالم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرحمن سرحان، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الغسيل الكلوي بالمستشفى تمام، مشيرًا إلى أن عدد مرضى الغسيل الكلوي المترددين على المستشفى 153 مريضاً، ويتم تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل الوزارة بالمحافظة.

وقال مدير المستشفي، إن مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، دعمت المستشفى بجهاز «سونار» بمبلغ مليون جنيه، وطابعة أشعة عادية بمبلغ نصف مليون جنيه، فضلاً عن جهاز نبضات الجنين، وجهاز تحاليل عناصر؛ لخدمة مرضى العناية الكبرى والصغرى والحضان والطوارئ، وتزويد المستشفى بجهازين للتنفس الصناعي بوحدة عناية الأطفال.

وأوضح مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، أن المستشفى قدمت مختلف الخدمات الطبية لعدد 55 ألفاً و 954 مريضاً خلال شهر مايو الماضي، منها 27 ألفاً و574 مريضاً بالعيادات الخارجية، و14 ألفاً و99 مريضاً بالاستقبال والطواري، وإجراء عمليات جراحية لـ 152 مريضا، وهي تعد من أكبر المستشفيات على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وأشار "سرحان" إلى أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 153 مريضاً من مرضى الغسيل الكلوي بواقع 1865 جلسة، وإجراء أشعة عادية لـ 1958 مريضاً وأخرى تليفزيونية لـ 993 مريضاً، فضلاً عن إجراء أشعة مقطعية لـ 653 مريضاً ورسم قلب لـ 507 مرضى، وإجراء تحاليل معملية لـ 7 آلاف و42 مريضا.