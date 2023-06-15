انتظام امتحانات القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وجولة لرئيس الإدارة المركزية بكفر الشيخ

انتظم دخول طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس،لأداء امتحاناتهم بمادة التفسير للعام الدراسى 2022-2023.

وأجرى الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ جولة تفقدية، لمتابعة سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من داخل مجمع لجان الفتيات الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجنة الفتيات الثانوي، وتحتوي على 14 لجنة منهم 7 لجان لطالبات الأدبي، وكما توجه رئيس المنطقة لمتابعة سير العمل بمجمع لجان البنين، وتأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الإطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجدة من مشيخة الأزهر، ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

ونوه الدكتور "شهاوي" خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كافة سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص فضيلته على التساؤل مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدد على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، كما شدد فضيلته على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشار رئيس المنطقة إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي، 9 آلاف 38 طالب وطالبة بالثانوية الأزهرية، منهم 5 آلاف 518 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، "3 ألاف و 665 طالب، و 1853 طالبة، وعدد طلاب القسم العلمي 3 آلاف و520 ، طالب وطالبة، منهم 2000 طالب بالقسم العلمي، و1520 طالبة، وجرى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم، وسيكون هناك تواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.