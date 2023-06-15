اليوم السابع
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الخميس، 15 يونيو 2023 07:08 م
أكرم القصاص
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"اليوم السابع": الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

الخميس، 15 يونيو 2023 07:00 م
"اليوم السابع": الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية: اللى عايز يبنى مابيخافش التطوير هدفه الاطمئنان على أولادنا وأحفادنا.. الدولة أعادت ضبط أمور ميناء الإسكندرية بشكل جيد خلال عامين.
 
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

ـ الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية: اللى عايز يبنى مابيخافش التطوير هدفه الاطمئنان على أولادنا وأحفادنا.. الدولة أعادت ضبط أمور ميناء الإسكندرية بشكل جيد خلال عامين

 

ـ إنشاء خط التجارة العربى مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا.. تطوير المنظومة الجمركية يجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.. والإفراج عن بضائع بقيمة 31.7 مليار دولار فى عام.. 2023 وطريق «طابا - النفق» محور تجارى مهم لنقل البضائع إلى بورسعيد

ـ إحنا دولة بتكافح عشان تضع نفسها على خريطة الدنيا.. تخصيص 2 تريليون جنيه من أموال الموازنة لوزارة النقل.. تطوير الموانئ للاستفادة من موقعنا فرصة تشغيل المشروعات متاحة للجميع.. ونسعى لتشييد بنية أساسية تليق بمصر ومستقبلها

 

ـ خلال مناقشة ملف الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل.. مطالبات بزيادة أجور وحماية الأطباء.. مقرر لجنة الصحة: نستهدف الوصول لمخرجات قابلة للتنفيذ.. ووزير الصحة الأسبق: قانون التأمين الصحى الشامل كلمة السر فى نجاحه.. مقرر مساعد لجنة الصحة بالحوار الوطنى: المشاركون عليهم دور للوصول لتوصيات مأمولة.. وجمال الكشكى: الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصري

ـ خلال جلسة دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم.. المشاركون يطالبون بضرورة وجود قانون خاص بالشباب.. مقرر الشباب بالحوار الوطنى: أجرينا 108 جولات بالجامعات لمعرفة مقترحات الشباب.. المستشار محمود فوزى: الشباب الاستثناء الوحيد من التقسيم النوعى للمجتمع.. العامرى فاروق: الشباب قادرون على إثبات أنفسهم لكن ليس لديهم من يوجههم.. وفاطمة سيد أحمد: تشجيع الشباب على دخول مجال استصلاح الأراضى ضرورة

 

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