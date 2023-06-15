وذكر بيان للمركز أن الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كان على رأس وفد أعضاء الحوار العربى الأوروبى، حيث استقبلهم الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز، وعزت إبراهيم الخبير بالمركز رئيس تحرير الأهرام ويكلى.

وعبر رئيس الطائفة الإنجيلية، خلال اللقاء، عن اعتزازه بدور المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية على المستوى الفكرى والتحليلي، بجانب الدور الوطني التوعوي، قائلًا : "المركز المصري للدراسات قيمة فكرية كبيرة وحالة وطنية خاصة، وكنا نحتاج إلى هذا النموذج المحترف، لتقديم رؤى استراتيجية وتحليل علمي لقضايا تهم الدولة المصرية".

واعتبر أن الحلقة النقاشية التي جرت بين المركز المصرى وأعضاء الحوار العربي الأوروبي هي من أهم وأنجح الفاعليات التي تمت خلال المؤتمر الثامن للحوار، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها وفد الحوار العربي الأوروبي مع مركز فكر Think Tank مصري.

من جانبه، نوه الدكتور عبد المنعم سعيد بالعلاقة القوية التي تربطه بالحوار الأوروبي، مذكرًا بأن أولى إصداراته كانت حول الحوار العربي الأوروبي، معربًا عن تقديره للدور الدولي الذي يقوم به منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، ولتاريخه الطويل من الحوارات الدولية.

وركز اللقاء حول أهمية دور مراكز الفكر والأبحاث في وضع أطر أكثر عملية وقابلة للتنفيذ للأهداف والمصالح، بجانب دورها في عقلنة الجدل العام والعمل على توجيهه صوب القضايا الحيوية والحقيقية، فضلًا عن دورها الرئيسي بوصفها مختبر للأفكار التي يمكن أن تخدم أو تفيد صانع القرار.

يذكر أن القس أندريه زكي كان قد افتتح فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، أمس الأربعاء، بمشاركة السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وذلك بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين، وأعضاء الحوار العربي الأوروبي من 17 دولة: "مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".