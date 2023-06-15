الكنيسة تحتفل بالذكرى الـ 26 لنوال البابا تواضروس درجة الأسقفية

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بالذكرى الـ 26 لنوال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية درجة الأسقفية حيث نالها يوم 15 يونيو سنة 1997.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة إنفوجراف عن تهنئة المركز الإعلامى لقداسة البابا بالذكرى الـ 26 جاء فيها "نصلى أن يحفظ الرب حياته سنين كثيرة وأزمنة سالمة مديدة".

وكان قداسة البابا صلى قداس عيد حلول الروح القدس مطلع الشهر الجارى، فى كنج مريوط، تعرض بعده لوعكة صحية طارئة.

وذكر بيان الكنيسة أنه أجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته بالتهاب بسيط فى العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعى.

وعلى هذا سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا، طالبين سرعة الشفاء وكامل الصحة لأبينا وراعينا بشفاعة أمنا العذراء مريم وآبائنا الرسل ومصاف القديسين.