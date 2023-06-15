وقال بيسكوف - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن هذا القرار هو مظهر آخر غير ودي من جانب أستراليا، وسوف نأخذ ذلك في الاعتبار، في حالة وجود بعض القضايا على جدول الأعمال التي تحتاج إلى انتهاج مبدأ المعاملة بالمثل، وسنتصرف وفقا لذلك"، مشيرا إلى أن أستراليا بعد إلغائها عقد الإيجار، تواصل التحرك بنشاط نحو معاداة روسيا.

وكانت أستراليا قد أنهت عقد إيجار مبرم منذ عام 2008 لموقع تشييد مبنى جديد للسفارة الروسية، حيث قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مشروع تقدم به إلى البرلمان الأسترالي أن السبب الرئيسي لقرار إنهاء عقد الإيجار هو مخاوف "تتعلق بالأمن".

