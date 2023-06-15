وأضاف تشيخوف، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن قوات المجموعة الروسية، بمسيراتها الجوية تمكنت من تدمير دبابة معادية وآلية لنزع الألغام، معلنا تصدي القوات الروسية الليلة الماضية، هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة سوفخوز أوكتيابر، حيث تم تدمير عدة دبابات ومركبات قتالية مدرعة وقتل العديد من الأفراد.

وأشار إلى أن تدمير دبابة وآلية لنزع الألغام تابعتين للقوات الأوكرانية في نفس المنطقة باستخدام طائرات روسية مسيرة، وفي منطقة تيمورفكا جرى تدمير مدفع هاوتزر معاد من طراز М777، وكذلك دبابة وقتل العديد من الأفراد في منطقة فيليكا نوفوسيلكا.

وحول اتجاه زابوريجيا قال الضابط الروسي إن القوات الأوكرانية أجرت عمليات استطلاع وأطلقت نيران مدفعيتها تجاه قواتنا، كما قامت بمحاولات لإعادة تجميع قواتها، لكن وحدات الجيش الروسي تصدت لكل هذه المحاولات وتمكنت مدفعيتها من تدمير مدفع هاوتزر معاد من طراز D-30، وقصفت تجمعات لعناصر الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية ست طائرات بدون طيار أوكرانية من طراز "فوريا"، و"فالكيريا"، و"ليليكا".

في سياق آخر، أعلن حاكم جمهورية القرم الروسية سيرجي أكسيونوف أنه تم إسقاط ست مسيرات أوكرانية وإنزال ثلاث أخرى في شبه الجزيرة الليلة الماضية، دون أن تتسبب هذه الحوادث في وقوع إصابات.

وقال أكسيونوف إنه ": "في ساعات الليل والصباح، رصدت تسع طائرات بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم، وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية ست منها، فيما تم التشويش على ثلاث مسيرات أخرى وأنزلت بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية".

وذكر الحاكم أن إحدى المسيرات انفجرت خلال تحليقها فوق قرية دوكوتشايفو في وسط شبه الجزيرة، وأضاف أن ذلك أدى إلى تحطم نوافذ في عدد من المنازل دون وقوع إصابات، مؤكدا أن خدمات الطوارئ قد توجهت إلى الموقع.

وتحاول القوات الأوكرانية بانتظام مهاجمة سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم بطائرات بدون طيار، ويسري في القرم مفعول المستوى "الأصفر" (مرتفع) لخطر الإرهاب إلى أجل غير مسمى.

وقال المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة أوديسا سيرهي براتشوك، إن القوات الروسية هاجمت المنطقة بـ13 طائرة مسيرة الليلة الماضية.

وأضاف براتشوك، عبر قناته على تطبيق تليجرام، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت جميع طائرات روسيا المسيرة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.