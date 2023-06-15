القبض على متهم بغسيل الأموال وبحوزته 10 ملايين جنيه في الإسكندرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر إجرامى لقيامه بغسيل أموال في محافظة الإسكندرية وبحوزته 10 ملايين جنيه وحرر محضرا بالواقعة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات ، وشراء السيارات والدراجات النارية.

ويقوم المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.