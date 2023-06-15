اليوم السابع
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"القابضة للطرق والكبارى" تضيف لأنشطتها بيع وشراء وإيجار واستئجار الأراضي والعقارات

الخميس، 15 يونيو 2023 12:17 م
"القابضة للطرق والكبارى" تضيف لأنشطتها بيع وشراء وإيجار واستئجار الأراضي والعقارات وزارة النقل
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خاص بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، جاء فيه "قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (58) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (ش. م. ق. م بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٣ الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بإضافة نشاط بيع وشراء وإيجار واستئجار الأراضي والعقارات .
 
والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري شركة مساهمة قابضة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2002 بإنشاء شركات في مجال الطرق والكباري والنقل البري، وكذا قرار وزير النقل رقم 321 لسنة 2003م.
 
وتعد الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري و النقل البري من الشركات الرائدة في مجال إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات وذلك بالإضافة لأعمال الشبكات وأعمال الري والصرف ومختلف أعمال المقاولات.
 
 

القابضة للطرق والكبارى

الطرق

الكباري

النقل



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