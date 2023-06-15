وذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الخميس، أنه تم إجلاء 17 ألفاً و941 شخصاً (ما يقرب من 5016 أسرة) كإجراء احترازي، بعدما استمرت الانبعاثات تتصاعد من البركان النشط منذ مطلع الشهر الجاري.

ووزعت السلطات عبوات غذائية ومواد إغاثة أخرى على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بينما يتواجد رجال الشرطة والجنود في المنطقة للحيلولة دون عودة السكان إلى منطقة الخطر الدائمة، التي يبلغ طولها ستة كيلومترات.



