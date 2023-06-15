العثور على طفلة حديث الولادة بأحد الجناين فى الشرقية

عثر أحد الأهالي بقرية العدلية التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، فجر اليوم الخميس، على طفلة حديث الولادة مجهول الهوية، مسجاة على الأرض بأحد الجناين دائرة المركز، جرى إخطار قسم شرطة بلبيس بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارًا من مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من أحد أهالي قرية العدلية بالعثور على طفلة حديث الولادة مسجاة بأحد الجناين، انتقلت قوة من مركز شرطة بلبيس إلى مكان الواقعة وتبين بالفحص أنها طفلة حديثة الولادة مجهولة الهوية.

جرى نقل الطفلة لمستشفى بلبيس العام لفحصها وتقديم لها الخدمات الطبية اللازمة، وتفريغ الكاميرات بمحيط المكان الذي جرى العثور على الطفلة به، لسرعة تحديد مرتكبي الواقعة وملابستها، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار جهات التحقيق المختصة.