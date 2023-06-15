الشرطة الأمريكية تُحبط تهديدًا بإطلاق نار جماعى قبل ساعات من نهائى كأس ستانلى

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ألقت شرطة مترو لاس فيجاس، اليوم /الخميس/، القبض على رجل هدد بشن إطلاق نار جماعى فى نهائى كأس ستانلى قبل ساعات من فوز فيجاس جولدن نايتس بالبطولة.

وقالت الشرطة بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إنه تم تحديد هوية المهاجم وتبين أنه يدعى ماثيو ديسافيو، ويبلغ عمره 33 عامًا، وكان يهدد بإطلاق نار جماعى فى نهائى كأس ستانلى.

وأضافت الشرطة أن ديسافيو نشر أيضًا رسائل تهديد عن المباراة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. وكتب عبر صفحته "أنا قادم من أجلكم الليلة وآمل أن تجلبوا كل ضابط شرطة فى فيجاس جولدن نايتس للدفاع عنكم!"، وفقًا للشرطة.

واعتقلت الشرطة ديسافيو قبل حوالي خمس ساعات من بدء المباراة، وقالت الشرطة إن ديسافيو حُكم عليه في قضايا مطاردة وتحرش سابقة.