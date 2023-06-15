السيطرة على حريق كافيه ومحل فى العجوزة وإمبابة دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كافية فى شارع محمد طلعت في منطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

كما سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل محل بشارع الأقصر فى منطقة إمبابة دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كافية فى العجوزة و محل فى إمبابة ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لإماكن الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحرائق لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم بالكامل .