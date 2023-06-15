اليوم السابع
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السيطرة على حرائق 4 شقق سكنية فى الجيزة

الخميس، 15 يونيو 2023 12:36 م
السيطرة على حرائق 4 شقق سكنية فى الجيزة اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من مكافحة العديد من الحرائق داخل العقارات السكنية خلال الـ 24 ساعة الماضية بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليهم بدون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حرائق شقق سكنية في الجيزة بـ شارع المنشية بمنطقة فيصل وارض اللواء في العجوزة، وشارع أبو سمبل في العمرانية، و شارع رجب عبد الموجود في الطالبية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق وفرض كردون أمنى بمحيطهم لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

 

 

 


حريق شقق سكنية

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الحماية المدنية

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