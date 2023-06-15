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السعودية: السماح بسفر المواطنين خارج المملكة دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

الخميس، 15 يونيو 2023 07:39 م
السعودية: السماح بسفر المواطنين خارج المملكة دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا الداخلية السعودية
كتب أحمد جمعة

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أكدت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة دون اشتراط التحسين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.

 

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية – بحسب ما نقلته وكالة "واس" الرسمية "بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية."

 

 

 


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