وذكرت الرئاسة الموريتانية -في بيان الأربعاء- أن جرى خلال اللقاء استعراض التعاون بين موريتانيا والصندوق، وبحث سبل تعزيز هذا التعاون.

من جانبه، أوضح رئيس بعثة الصندوق أن مباحثاته مع الرئيس الموريتانية تطرقت إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، لاسيما برامج الحكومة، التي تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن المباحثات تطرقت كذلك إلى الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية ومواجهة التغيرات المناخية.

وقال إن البرامج التنموية التي تقوم الحكومة الموريتانية بتنفيذها في إطار الإصلاحات الاقتصادية الكبرى؛ تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ومحاربة الفقر.