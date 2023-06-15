الرئيس السيسي عن صاحب عمارة مخالفة بالميناء: قلت يتقبض عليه وما يخرجش إلا لما يسيب الأرض

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مخالفة بناء داخل ميناء الإسكندرية، قائلا في حديثه لوزير النقل كامل الوزير: "العمارة اللي طلعت وبيقول عليها وزير النقل.. الكلام صعب أقوله، قلت يتقبض عليه ومايخرجش إلا لما يسيب الأرض.. يعني معناه إن الرئيس قاعد واخد باله إن الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه..واللي خد الأرض جوه الميناء لا يمكن يسيبه حتى لو عمل ورق في غفلة من الزمان، وأنا لو ماعملتش كده يقدر المحافظ يعمل كده.. لا خايف، يقدر وزير النقل يعمل كده.. لا خايف، اللي عايز يبني بلد مابيخافش أبدا إلا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبه، علشان فيه كتير يقولك الطريق ده بتعمله ليه وبتردم هنا ليه، المستقبل بتاع البلد دي.. لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى أنت مش بتعمل مستقبل خالص".

أضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه على كلمة وزير النقل كامل الوزير، بافتتاح ميناء الإسكندرية: "الفريق كامل الفلوس اللي اتخصصتله خلال فترة وزارة النقل 2 تريليون.. 2000 مليار جنيه، حد يقولي على مدى الـ30 سنة اللي فاتوا وزارة النقل خدت كام، أنا بقولكم الكلام ده علشان أقولكم إننا بنحفر مستقبل بلدنا، أنا ماعنديش أي شك في ده، الناس في مصر لازم تسمع كويس إن كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا معاها وشايفها".

واستكمل: "هو إحنا حرمنا الناس علشان نعمل ده.. لأ.. احنا بنقسوا على نفسنا شوية.. أيوه.. أرجو الضيوف اللي عندنا ماتضيقوش من كلامي.. انتو حاجة في بلادكم واحنا حاجة تانية.. احنا بنمثل جنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله، وانتو في بلادكم خلصوا الكلام ده من زمان، عندكم شبكة سكة حديد وطرق تربط القارة الأوروبية بالكامل، وعندكم مصانع وغيره.. إحنا بنحاول نعمل حاجة علشان نعيش إحنا كمان".