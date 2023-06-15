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الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على سفينة وادى الملوك بميناء الإسكندرية

الخميس، 15 يونيو 2023 03:09 م
الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على سفينة وادى الملوك بميناء الإسكندرية سفينة وادى الملوك
كتب سمير حسنى

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراسم رفع العلم المصرى على سفينة وادى الملوك، وذلك خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض فى ميناء الإسكندرية.


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