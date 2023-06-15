الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على سفينة وادى الملوك بميناء الإسكندرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراسم رفع العلم المصرى على سفينة وادى الملوك، وذلك خلال افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض فى ميناء الإسكندرية.
الرئيس السيسى يشهد مراسم رفع علم مصر على سفينة وادى الملوك بميناء الإسكندريةالخميس، 15 يونيو 2023 03:09 م
سفينة وادى الملوك
كتب سمير حسنى
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