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الرئيس السيسى: واخد بالى من الفساد اللى تم ولا يمكن أسيبه

الخميس، 15 يونيو 2023 01:49 م
الرئيس السيسى: واخد بالى من الفساد اللى تم ولا يمكن أسيبه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنطقة اللوجستية الصناعية فى ظهير ميناء الإسكندرية، ستشهد بعض الصناعات للمواطنين وللشركات، مبينا: "هتيجى حاويات من دول صناعية كبيرة تنزل حاجتها هنا، نعمل عليها إحنا شغل وبعدها نعيد تغليفه وتنظيمه، ومراكب صغيرة تانية تشيله".
 
أضاف الرئيس السيسي، في تعقيبه على كلمة وزير النقل كامل الوزير، بافتتاح ميناء الإسكندرية: "فاكرين هعمل شغل للناس إزاى؟ هتخلي الناس تشتغل في الحتت دي وأوفر فرص عمل.. أنا كنت بقول دايما إن أفريقيا البنية الأساسية اللي فيها تحتاج آلاف المليارات من الدولارات علشان تبقى دول، وعلشان الناس فيها تعيش صحيح وتبطل اقتتال والناس بتتقاتل ليه؟.. مفيش أمل، وعلشان تعمل الأمل لازم تبني كتير جدا، مش تبني طريق زي ما الناس كلها فاكرة إننا بنعمل طريق، أنا بشرح الشرح ده ليا وللمسؤولين وللناس في مصر، وللناس المهتمة في العالم تعرف الدول ليه مش مستقرة.. الناس عايزه تعيش".
 
وأكمل الرئيس: "الفريق كامل الفلوس اللي اتخصصتله خلال فترة وزارة النقل 2 تريليون.. 2000 مليار جنيه، حد يقولي على مدى الـ30 سنة اللي فاتوا وزارة النقل خدت كام، أنا بقولكم الكلام ده علشان أقولكم إننا بنحفر مستقبل بلدنا، أنا ماعنديش أي شك في ده، الناس في مصر لازم تسمع كويس إن كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا معاها وشايفها".
 
وأردف: "العمارة اللي طلعت وبيقول عليها وزير النقل.. الكلام صعب أقوله، قلت يتقبض عليه ومايخرجش إلا لما يسيب الأرض.. يعني معناه إن الرئيس قاعد واخد باله إن الفساد اللي اتعمل لا يمكن يسيبه.. واللي خد الأرض جوه الميناء لا يمكن يسيبه حتى لو عمل ورق في غفلة من الزمان، وأنا لو ماعملتش كده يقدر المحافظ يعمل كده.. لا خايف، يقدر وزير النقل يعمل كده.. لا خايف، اللي عايز يبني بلد مابيخافش أبدا إلا من ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبه، علشان فيه كتير يقولك الطريق ده بتعمله ليه وبتردم هنا ليه، المستقبل بتاع البلد دي لو ماكنش فيه بنية أساسية تليق بدولة يبقى أنت مش بتعمل مستقبل خالص".
 
واستكمل: "هو إحنا حرمنا الناس علشان نعمل ده.. لأ.. احنا بنقسوا على نفسنا شوية.. أيوه.. أرجو الضيوف اللي عندنا ماتضيقوش من كلامي.. انتو حاجة في بلادكم واحنا حاجة تانية.. احنا بنمثل جنوب المتوسط بتحدياته ومشاكله، وانتو في بلادكم خلصوا الكلام ده من زمان، عندكم شبكة سكة حديد وطرق تربط القارة الأوروبية بالكامل، وعندكم مصانع وغيره.. إحنا بنحاول نعمل حاجة علشان نعيش إحنا كمان".
 

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