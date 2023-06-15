الرئيس السيسى: التعاون مع CMA CGM قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية

كتب محمد الجالى

فى إطار قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بحضور افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادى الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري، استقبل الرئيس السيسى رودولف سعادة، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشاد بعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين مصر وفرنسا، مؤكداً أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير، خاصةً على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به، بما يعزز من قدرته في دعم التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من مكانة مصر كمركز لوجستى وتجارى عالمى.