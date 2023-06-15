الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع المخفضة لمدة شهرين.. فيديو

قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة ال23 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو وإستمرار منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى توفير منتجاتها مع طرح عبوات تضم مواد غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 %.
الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع المخفضة لمدة شهرين.. فيديوالخميس، 15 يونيو 2023 03:53 م
مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي
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