الجامعة العربية تشارك فى افتتاح المركز الأفريقى لرفع القدرات فى المياه

شارك السفير محند صالح لعجوزى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية اليوم الخميس فى مراسم الإعلان عن افتتاح المركز الأفريقى لرفع القدرات فى مجال المياه والتكيف المناخى بالمقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وذلك بحضور وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم ولفيف من وزراء الرى والموارد المائية الأفارقة وممثل مكتب الاتحاد الأفريقى( مكتب الحبوب الغذائية وتنمية البحوث الزراعية فى المناطق شبه القاحلة SAFGRAD).

وقد ألقى مدير عام الصندوق كلمة بهذه المناسبة هنأ من خلالها وزير الموارد المائية والرى على هذا الإنجاز الهام متمنياً له كل التوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن هذا المركز الأفريقى يُعد من أهم مخرجات مؤتمر الشركاء فى المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 برئاسة مصر، ويهدف إلى رفع قدرات الكوادر الأفريقية لمواجهة التحديات الحالية فى مجال المياه والتغيرات المناخية وأثرها على الزراعة والأمن الغذائى.