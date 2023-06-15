اليوم السابع
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الثلاثاء.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء

الخميس، 15 يونيو 2023 08:00 ص
الثلاثاء.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل، 20 يونيو، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الجمعة 30 يونيو 2023.
 
وأعلن الدكتور جمال عميرة رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن اللجنة الانتخابية ستستمر فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية .
 
وأشار انه سيتم اعلان اسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليوعلي ان يتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم ، واعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م ، علي أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.
 
وأكد أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية ( سيتم تحديدها واعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء) .
 
وقد حددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية حتي إعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة الساري.
 
وبالنسبة لمرشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيداً بإحدى النقابات في نطاق القطاع.
 
 

نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

نقيب الاطباء

التجديد النصفى للاطباء



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