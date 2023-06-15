التنمية المحلية: 120 متدربا اجتازوا 5 دورات تدريبية فى ختام خطة العام الحالي

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ختام فعاليات الأسبوع الـ 42 والأخير من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2022 /2023، ليعلن انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكداً أن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التى تم عقدها مع ممثلى المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة احتفل اليوم الخميس، بتخريج 120 متدربا اجتازوا 5 دورات تدريبية هذا الاسبوع وهى دورة تطوير مهارات وادارة منظومة المجالس والمؤتمرات، وتنمية مهارات القيادات فى مجال تطوير الادارة المحلية، وتنمية مهارات القيادات فى مجال الإدارة والقيادة الفعالة، وتطوير مهارات وادارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة، والدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمراكز السيطرة بالمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الخطة التدريبية للعام المالى الحالى 2022/ 2023 تمكنت فى تنفيذ محاورها التدريبية والتى تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى والإعلام والتواصل المجتمعى والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمات المواطنين وإعداد مدربين tot وإعداد قادة المستقبل ومديرى المشروعات والإدارة المالية واللغة الإنجليزية وتنمية الموارد البشرية.

وأشار وزير التنمية المحلية، أن الخطة استهدفت عدداً من الإدارات المهمة وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة والتسويق والإعلانات والتنظيم والشئون الإدارية والموارد البشرية والمراكز التكنولوجية والإشغالات والمحال والتفتيش والأمن ومكاتب المحافظين والمكاتب الفنية للمحافظين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقروض والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والإعلام والعلاقات العامة.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الإدارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة وإطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات، مما يؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وفى نفس السياق، أقام مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس حفلًا لتكريم أوائل دورة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث قام المهندس صلاح شحاتة مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والمشرف على المركز بتوزيع شهادات التقدير وتكريم اوائل الدورة، مؤكداً أن المتدربين أصبحوا مؤهلين لخدمة محافظاتهم فى العمل بشبكة الطوارئ والسلامة العامة، وأكثر دراية ووعيا بأهمية الشبكة نحو التحول الرقمى وان يصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة.