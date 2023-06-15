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التنمية الصناعية: تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى المميكنة

الخميس، 15 يونيو 2023 02:00 ص
التنمية الصناعية: تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى المميكنة التنمية الصناعية
كتب - إسلام سعيد

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ذكر تقرير حديث لهيئة التنمية الصناعية، أنه تم بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة من خلال طرح 1051 فرصة استثمارية، لتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة وبشفافية تامة، كاشفًا عن أن هناك 152 فرصة استثمارية واعدة على خريطة الصناعة لمنتجات تسد فجوة استيرادية تقدر بـ 20 مليار دولار تم إعدادها  وطرحها للحجز اونلاين على الخريطة.
 
وأضاف التقرير، أنه تم تشكيل لجنة 2067 المختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة، وقد قامت اللجنة منذ سبتمبر 2021 بتخصيص 623 قطعة ارض على اجمالي مساحة  2.7 مليون م٢ لعدد 334 مشروع صناعي، مؤكدًا أن التخصيص يتم وفق عدة معايير وبنظام النقاط وبشفافية تامة مثل معايير التوسع والصناعات الاستراتيجية وسد الفجوات الاستيرادية وغيرها.

التنمية الصناعية

هيئة التنمية الصناعية

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

خريطة الاستثمار الصناعي




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