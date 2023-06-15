اليوم السابع
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التموين فى 9 سنوات.. تطوير المطاحن لتحسين جودة إنتاج الدقيق

الخميس، 15 يونيو 2023 11:29 ص
التموين فى 9 سنوات.. تطوير المطاحن لتحسين جودة إنتاج الدقيق مطاحن
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أبرز المشروعات التي تم إطلاقها خلال الـ 9 سنوات الماضية منها مشروع تطوير شركات المطاحن حيث  تم تطوير وتحديث عدد 6 مطاحن لتحسين منتج الدقيق وزيادة القدرة من 850 إلى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنية ، كما تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه كذلك  تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

 يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.


التموين

مشروعات التموين وثورة 30 يونيو تطوير المطاحن

مطاحن انتاج الدقيق

الخبز المدعم



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