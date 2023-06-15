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التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو

الخميس، 15 يونيو 2023 10:45 ص
التموين: استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية، منها توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ "بدالي التموين، منافذ جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، السيارات المتنقلة".
 
أيضا  التوسع  في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات، بالإضافة إلى تنفيذ التكليف  الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموينية، اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة، و200 للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر.
 

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