التموين: إضافة أبناء 5 فئات من الأولى بالرعاية على البطاقات.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية منها إضافة مواليد بعض الفئات على البطاقات التموينية منها " أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة ، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة ، على الا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

كما تم إنشاء أفرع جديدة لجهاز حماية المستهلك حيث تم إنشاء عدد 23 فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية "الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس ، بني سويف، اسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، اسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة "المهندسين الفرع الرئيسى "،الجيزة "القرية الذكية"، الإسماعيلية ، الأقصر ، دمياط ، الوادى الجديد ".

وفيما يتعلق بالمشروع القومى للصوامع تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية للحفاظ على المخزون والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 5.3 مليون طن بدلا من 2.1مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف كما تم الانتهاء من إنشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات "الشرقية، المنوفية ، المنيا " وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة.

كما تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه.

وجاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 ملايين طن.